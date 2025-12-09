Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Ein Kind um jeden Preis

SAT.1Staffel 2Folge 90vom 09.12.2025
Ein Kind um jeden Preis

Lenßen hilft

Folge 90: Ein Kind um jeden Preis

23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Ein Mahnbescheid bringt Elena und Lukas Seidel zu Ingo Lenßen - ihr Traum vom eigenen Kind droht zu zerbrechen. Seit Monaten vertrauen sie auf die Hilfe von Kinderwunsch-Spezialist Dr. Halver, doch die Kosten explodieren und die Zweifel wachsen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als Elena plötzlich zusammenbricht. Während Team Lenßen dem dubiosen Arzt auf den Zahn fühlt, bringt ein toxikologisches Gutachten eine schockierende Wahrheit ans Licht.

