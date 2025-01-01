Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnis hinter Klostermauern

SAT.1Staffel 1Folge 37
23 Min.Ab 12

Wilhelm Kurz ist Bürgermeister in einem kleinen Ort. Der Politiker hat ein Problem - er wird seit einer Woche erpresst und soll 50.000 Euro in ein Weihwasserbecken der örtlichen Klosterkirche legen. Kurz ist bereit, auf alle Forderungen einzugehen, denn er hat eine dunkle Vergangenheit. Der Bürgermeister gesteht verschämt seine Bordellbesuche. Rechtsanwalt Lenßen und seine Ermittler sollen die Geldübergabe begleiten ...

SAT.1
