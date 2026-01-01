Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 18
23 Min.Ab 12

Nicole Hellmann (37) wendet sich an Lenßen & Partner, weil bei ihrer Tochter Maria (16) ein Nierenriss festgestellt wurde. Die Mutter vermutet, dass das mit Marias Modeltätigkeit zu tun hat. Ist Maria in schlechte Kreise geraten? Konsumiert sie Drogen? Lenßen und Partner sollen herausfinden, wer für den Nierenriss verantwortlich ist ...

