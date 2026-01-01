Lenßen & Partner
Folge 18: Das geprügelte Model
23 Min.Ab 12
Nicole Hellmann (37) wendet sich an Lenßen & Partner, weil bei ihrer Tochter Maria (16) ein Nierenriss festgestellt wurde. Die Mutter vermutet, dass das mit Marias Modeltätigkeit zu tun hat. Ist Maria in schlechte Kreise geraten? Konsumiert sie Drogen? Lenßen und Partner sollen herausfinden, wer für den Nierenriss verantwortlich ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick