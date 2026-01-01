Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Teurer Seitensprung

SAT.1Staffel 1Folge 5
Teurer Seitensprung

Lenßen & Partner

Folge 5: Teurer Seitensprung

23 Min.Ab 12

Franka Rudnik hat vor einigen Tagen auf einer Geschäftsreise in Wien zwei Bilder im Gesamtwert von einer Million Euro erworben. Auf dem Rückweg stieg sie in einem kleinen Hotel ab und stellte die Bilder in ihr Zimmer. Abends lernte sie in der Hotelbar einen Mann kennen, der sich als Moritz Kreitner vorstellte. Er lud sie auf einige Drinks ein und schließlich verbrachte sie die Nacht mit ihm. Am nächsten Morgen waren sowohl die Bilder, als auch der Liebhaber verschwunden ...

