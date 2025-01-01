Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 30
Folge 30: Der Hexer

22 Min.Ab 12

Die allein erziehende Mutter Eva Neubau wurde während der Geburtstagsfeier ihres Sohnes Timmi bestohlen. Für Ingo Lenßen ist der Zauberer Nils Schleh, der als Höhepunkt der Party aufgetreten ist, der Hauptverdächtige. Aber er hat ein Alibi. Auf der Suche nach weiteren Verdächtigen stoßen die Ermittler auf Dominik Währing, den wegen Drogenkonsums vorbestraften Nachbarn der Mandantin. Sie überwachen ihn und finden heraus, dass er eine Affäre mit Eva Neubau hat ...

SAT.1
