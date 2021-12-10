Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Hetzjagd auf einen Mörder

SAT.1Staffel 5Folge 106vom 10.12.2021
Hetzjagd auf einen Mörder

Hetzjagd auf einen MörderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 106: Hetzjagd auf einen Mörder

21 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12

Rita Teschler (47) macht sich große Sorgen: Ihr Mann Bernd Teschler (49) lässt Jörgen Kahn (47) in ihrem Schrebergarten wohnen, obwohl dieser vor 19 Jahren ein Mädchen vergewaltigt und danach umgebracht hat. Die Ermittler Katja Hansen und Sebastian Thiele finden schnell heraus, dass Bernd Teschler von dem Vergewaltiger erpresst wird ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen