Lenßen & Partner
Folge 10: Der Hurensohn
21 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 12
Katja Hansen und Mark Blomberg treffen auf dem Straßenstrich Karsten Dubinski, der auf der Suche nach seiner Mutter Maria ist. Karsten hatte geglaubt, sie sei nach seiner Geburt gestorben, aber nun ist er überzeugt, sie in einer Fernsehreportage über das Milieu erkannt zu haben. Eine DNA-Probe zeigt: Die Prostituierte ist tatsächlich seine leibliche Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick