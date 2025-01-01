Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der entführte Säugling

SAT.1Staffel 5Folge 19
Der entführte Säugling

Der entführte SäuglingJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 19: Der entführte Säugling

22 Min.Ab 12

Die kleine Leonie Ritter verschwindet aus der Kinderbetreuung eines Fitnessstudios: Eine Frau gab sich als Mutter des Kindes aus und nahm das Baby mit. Sylvia Ritter, die richtige Mutter, ist am Boden zerstört - ebenso wie die Mitarbeiterin des Studios, die Leonie aushändigte. Sandra Nitka nimmt sich zusammen mit Ingo Lenßen und seinem Team des Falles an. Das Phantombild der Täterin liefert einen ersten Hinweis ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen