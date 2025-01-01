Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Beim Duschen gefilmt

SAT.1Staffel 5Folge 12
Beim Duschen gefilmt

Beim Duschen gefilmtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 12: Beim Duschen gefilmt

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen und Sandra Nitka werden auf der Straße Zeugen eines Streits: Das spanische Au-Pair-Mädchen Consuela Moral wird von ihrer Gastmutter Emilia Kempf lauthals beschimpft und vor die Tür gesetzt. Der Rechtsanwalt und seine Kollegin versuchen zu vermitteln, doch jedes Gespräch erscheint zwecklos. Ein Videoband, auf dem Consuela Moral nackt zu sehen ist, ist der Ursprung für den Streit..

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen