Lenßen & Partner

Geheime Tochterliebe

SAT.1Staffel 5Folge 124
Geheime Tochterliebe

Folge 124: Geheime Tochterliebe

23 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Ihre fünfzehnjährige Tochter ist schwanger. Die Mutter befürchtet ein Sexualdelikt: Ein Spanner hat das Mädchen am Arbeitsplatz fotografiert. Die Ermittler schleusen sich in die Firma ein. Auf dem Laptop des Chefs finden sie geheime Sex-Fotos des Mädchens. Hat der lüsterne Chef sie zum Sex gezwungen und ist auch der Vater ihres Kindes?

SAT.1
