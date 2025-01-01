Lenßen & Partner
Folge 124: Geheime Tochterliebe
23 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Ihre fünfzehnjährige Tochter ist schwanger. Die Mutter befürchtet ein Sexualdelikt: Ein Spanner hat das Mädchen am Arbeitsplatz fotografiert. Die Ermittler schleusen sich in die Firma ein. Auf dem Laptop des Chefs finden sie geheime Sex-Fotos des Mädchens. Hat der lüsterne Chef sie zum Sex gezwungen und ist auch der Vater ihres Kindes?
