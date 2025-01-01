Lenßen & Partner
Folge 167: Stimmen aus dem Jenseits
22 Min.Ab 12
Eine Hellseherin sagt einen Einbruch voraus. Lenßen und Partner sollen deshalb das Haus der Mandantin überwachen. Zur Verwunderung der Ermittler kommt es zu angegebenen Zeitpunkt wirklich zu einem Überfall, doch der Täter kann fliehen. Mit ihren magischen Kräften kann die Hellseherin angeblich den Dieb identifizieren. Lenßen und Partner auf der Suche nach dem Dieb im Jenseits!
