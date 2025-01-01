Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Stimmen aus dem Jenseits

SAT.1Staffel 5Folge 167
Stimmen aus dem Jenseits

Stimmen aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 167: Stimmen aus dem Jenseits

22 Min.Ab 12

Eine Hellseherin sagt einen Einbruch voraus. Lenßen und Partner sollen deshalb das Haus der Mandantin überwachen. Zur Verwunderung der Ermittler kommt es zu angegebenen Zeitpunkt wirklich zu einem Überfall, doch der Täter kann fliehen. Mit ihren magischen Kräften kann die Hellseherin angeblich den Dieb identifizieren. Lenßen und Partner auf der Suche nach dem Dieb im Jenseits!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen