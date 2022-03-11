Tödliche PolizeikontrolleJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 186: Tödliche Polizeikontrolle
22 Min.Folge vom 11.03.2022Ab 12
Christian Storm wird wegen Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt und soll eigentlich ein Fahrverbot bekommen. Um seinen Führerschein zu behalten, lässt sich der Ermittler auf einen unsauberen Deal mit den Polizisten ein. Kurz darauf wird einer der Polizisten ermordet. Ein Verdächtiger flieht vom Tatort und Christian Storm nimmt die Verfolgung auf. Kann Christian Storm den Fall lösen?
