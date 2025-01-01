Lenßen & Partner
Folge 4: Mordanschlag auf einen Toten
22 Min.Ab 6
Anja Seifert macht sich Sorgen um ihre Schwester, weil Bettina erst vor kurzem ihren Partner verloren hat und jetzt Andreas Wagner heiraten will, einen Mann, den sie gerade erst kennen gelernt hat. Sandra Nitka und Christian Storm nehmen die Ermittlungen auf, aber auch ein unbekannter Dritter scheint sich für das Leben von Wagner zu interessieren ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick