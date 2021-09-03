Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 03.09.2021
22 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12

Die Tochter von Karen Brandau ist verschwunden - Karen ist fest davon überzeugt, dass Samira von ihrem Vater Razoul Filali festgehalten wird. Er ist Marokkaner und erst vor Kurzem nach Deutschland zurückgekehrt. Die Ermittler beschatten den Verdächtigen und werden Zeuge eines brutalen Überfalls auf ihn: Es stellt sich heraus, dass er in Drogengeschäfte verwickelt ist.

