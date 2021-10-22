Das gestohlene WunschkindJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 61: Das gestohlene Wunschkind
22 Min.Folge vom 22.10.2021Ab 12
Jochen Hufner ist überzeugt: Sein Sohn Justin ist nicht sein leibliches Kind, er sieht viel zu südländisch aus! Der Mandant vermutet, dass Luigi Renzo - der italienische Ex-Freund seiner Frau Jessica Hufner - der wahre Vater ist. Ein DNA-Test bestätigt diesen Verdacht zunächst. Doch dann nimmt der Fall eine unfassbare Wendung ...
