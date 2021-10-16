Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Zurück in den Knast

SAT.1Staffel 5Folge 62vom 16.10.2021
Zurück in den Knast

Zurück in den KnastJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 62: Zurück in den Knast

22 Min.Folge vom 16.10.2021Ab 12

Der Ermittler Christian Storm erhält einen panischen Anruf seines langjährigen Freundes Stefan Wegmann. Dem ehemaligen Türsteher wird vorgeworfen, die Stripperin Paula Minzer vergewaltigt zu haben. Seitdem ist der verzweifelte Mann auf der Flucht vor der Polizei. Bald überschlagen sich bei den Ermittlungen die Ereignisse ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen