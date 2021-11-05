Zur Vergewaltigung gezwungenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 67: Zur Vergewaltigung gezwungen
22 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12
Christian Storm ist auf dem Weg in die Kanzlei, als er einem Mädchen zu Hilfe eilt. Ein maskierter Mann versucht sie zu vergewaltigen. Da wird der Ermittler plötzlich skrupellos niedergeschlagen und ausgeraubt. Alle Spuren führen Sandra Nitka und Christian Storm zu einer Straßenbande. Schnell stellen die Ermittler die Täterin Vanessa Kruge ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick