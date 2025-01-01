Lenßen & Partner
Folge 75: Gejagt von einem Irren
22 Min.Ab 12
Der arbeitslose Ludger Meisner ist verzweifelt: Seine Frau Jessica betrügt ihn offenbar. Die Ermittlungen laufen zügig voran und der finale Beweis für den Seitensprung scheint fast gefunden, doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Bei einer Observation gerät die Ermittlerin Katja Hansen in die Fänge eines psychisch kranken Mannes ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick