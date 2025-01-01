Lenßen & Partner
Folge 48: Beim Trampen vergewaltigt
23 Min.Ab 12
Stefanie Köhler gerät in Panik: Im Radio hat sie die Stimme ihres Vergewaltigers erkannt! Vor Jahren wurde sie beim Trampen brutal missbraucht und bald darauf schwanger. Verdächtig ist Alexander Wetzel. Ist der Familienvater wirklich der Gewaltverbrecher und auch Erzeuger von Stefanies Kind? Mit Hilfe von "Antenne Bayern" versuchen Lenßen & Partner, den Täter ausfindig zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick