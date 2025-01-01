Sexskandal in der PfarrgemeindeJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 108: Sexskandal in der Pfarrgemeinde
22 Min.Ab 12
Am späten Abend erhält Rechtsanwalt Ingo Lenßen einen mysteriösen Anruf eines bedrohten Pfarrers. Der Geistliche sei aus Angst in die Kirche geflohen weil seine Gemeinde gegen ihn hetzt. Noch in der gleichen Nacht versuchen Lenßen & Partner, den Mann zu finden. Doch die Ermittler kommen zu spät: Der Mann ist brutal überfallen worden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick