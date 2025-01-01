Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die verliebte Ermittlerin

SAT.1Staffel 5Folge 126
Die verliebte Ermittlerin

Die verliebte ErmittlerinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 126: Die verliebte Ermittlerin

23 Min.Ab 12

Sandra Nitka lernt in einer Bar einen sympathischen Journalisten kennen. Kurz danach wird er vor den Augen der Ermittlerin entführt. In seiner Wohnung finden Lenßen & Partner ein Video, dass eine Geldfälscherbande in Aktion zeigt. Wurde der junge Mann aufgrund des Videos entführt? Die Detektive stehen vor einem ihrer schwersten Einsätze. Können Sie ein brutales Verbrechen verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen