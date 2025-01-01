Lenßen & Partner
Folge 126: Die verliebte Ermittlerin
23 Min.Ab 12
Sandra Nitka lernt in einer Bar einen sympathischen Journalisten kennen. Kurz danach wird er vor den Augen der Ermittlerin entführt. In seiner Wohnung finden Lenßen & Partner ein Video, dass eine Geldfälscherbande in Aktion zeigt. Wurde der junge Mann aufgrund des Videos entführt? Die Detektive stehen vor einem ihrer schwersten Einsätze. Können Sie ein brutales Verbrechen verhindern?
