Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tochter im Drogensumpf

SAT.1Staffel 5Folge 182
Tochter im Drogensumpf

Tochter im DrogensumpfJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 182: Tochter im Drogensumpf

22 Min.Ab 12

Ein drogenabhängiges Mädchen stiehlt eine wertlose Buddhaskulptur. Die Detektive stellen die versetzte Figur in einem Trödelladen sicher und bringen sie in die Kanzlei. Dort wird kurze Zeit später eingebrochen. Auf der erneuten Suche nach der Skulptur finden Lenßen & Partner heraus, dass der Mandant ihnen etwas verheimlicht. Kann das drogenabhängige Mädchen den Ermittlern weiterhelfen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen