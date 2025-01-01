Lenßen & Partner
Folge 182: Tochter im Drogensumpf
22 Min.Ab 12
Ein drogenabhängiges Mädchen stiehlt eine wertlose Buddhaskulptur. Die Detektive stellen die versetzte Figur in einem Trödelladen sicher und bringen sie in die Kanzlei. Dort wird kurze Zeit später eingebrochen. Auf der erneuten Suche nach der Skulptur finden Lenßen & Partner heraus, dass der Mandant ihnen etwas verheimlicht. Kann das drogenabhängige Mädchen den Ermittlern weiterhelfen?
