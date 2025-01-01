Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mord vor laufender Kamera

SAT.1Staffel 5Folge 183
Mord vor laufender Kamera

Mord vor laufender KameraJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 183: Mord vor laufender Kamera

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen ermittelt verdeckt als Schauspieler. Der Regisseur soll eine Affäre mit seiner Hauptdarstellerin haben. Doch plötzlich kommt es bei den Dreharbeiten zu einem dramatischen Zwischenfall: Bei einer Schussszene wird der Anwalt verletzt, die Munition wurde manipuliert. Kurz darauf wird ein weiterer Mordanschlag verübt. Können die Ermittler den Täter rechtzeitig stellen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen