Lenßen & Partner
Folge 52: Liebe aus dem Katalog
22 Min.Ab 12
Herbert Böhme wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen. Per Telefon wurde ihm die Entführung seiner thailändischen Frau mitgeteilt. Hinter der Entführung vermutet der Mandant seinen streitsüchtigen Nachbarn Klaus Ludewitz. Bei den Ermittlungen tauchen erdrückende Beweisen gegen den Verdächtigen auf. Doch kurz vor dem Zugriff durch Lenßen & Partner kommt ein erschütternder Komplott zu Tage ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick