Lenßen & Partner

Gejagt von einem Irren

SAT.1Staffel 5Folge 75
22 Min.Ab 12

Der arbeitslose Ludger Meisner ist verzweifelt: Seine Frau Jessica betrügt ihn offenbar. Die Ermittlungen laufen zügig voran und der finale Beweis für den Seitensprung scheint fast gefunden, doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Bei einer Observation gerät die Ermittlerin Katja Hansen in die Fänge eines psychisch kranken Mannes ...

