Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 76vom 12.11.2021
Folge 76: Die sündhafte Sekretärin

22 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12

Der Inhaber eines Elektrogroßhandels Matthias Kemer glaubt, dass er von seinen Angestellten bestohlen wird. Christian Storm wird als Security-Mitarbeiter in den Betrieb des Mandanten eingeschleust. Die Sekretärin Simone Stein gerät ins Visier der Ermittler. Offenbar bezahlt sie den Sicherheitsangestellten Dietmar Kolber mit Sex für geklaute Ware ...

SAT.1
