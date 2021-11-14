Entführung an der KletterwandJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 80: Entführung an der Kletterwand
21 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 12
Constanze Warnekes Mann Hannes ist entführt worden. Sofort wollen sich Katja Hansen und Sebastian Thiele am Tatort, der Kletterhalle der Warnekes, umsehen. Dort überraschen sie einen Einbrecher, doch der kann entkommen. Ist er der Entführer? Als die Ermittler dieser Spur folgen, gerät Katja Hansen durch einen Hinterhalt selber in die Hände des Täters.
