Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blinder Verdacht

SAT.1Staffel 5Folge 81vom 19.11.2021
Blinder Verdacht

Blinder VerdachtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 81: Blinder Verdacht

22 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12

Die durch einen Unfall erblindete Maike Hamm wendet sich an Ingo Lenßen. Sie glaubt, dass ihr Mann Lukas sich wegen ihrer Behinderung von ihr abwendet und ein Verhältnis hat. Die Ermittlungen ergeben: Hamm unterhält tatsächlich sexuelle Beziehungen zu mehreren Frauen. Nach weiteren Recherchen wird klar: Lukas Hamm will seine Schreinerei verkaufen und sich mit einer seiner Freundinnen absetzen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen