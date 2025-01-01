Lenßen & Partner
Folge 98: Der Frauenschlitzer
22 Min.Ab 12
Die ehemalige Nachbarin von Ingo Lenßen, Mariska Blum, ist in die Fänge eines brutalen Serienkillers geraten. Ihr wurden beide Mundwinkel aufgeschnitten. Offenbar handelt es sich bei dem Täter um einen Psychopathen, der es genießt, Frauen zu entstellen. Die Detektive stehen vor einem großen Rätsel. Plötzlich schlägt der Schlitzer erneut zu ...
