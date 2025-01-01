Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ehehölle meiner Schwester

SAT.1Staffel 7Folge 111
Folge 111: Die Ehehölle meiner Schwester

23 Min.Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass ihre Schwester vom Ehemann misshandelt wird. Bei der Observation machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung: Die Schwester trifft sich mit einem vorbestraften Mann, um SM-Phantasien auszuleben. Stammen daher ihre Verletzungen? Als die Detektive die Schwester mit ihren Ermittlungsergebnissen konfrontieren wollen, können sie im letzten Moment verhindern, dass ihr Ehemann sie verprügelt. Wollte er sich für eine Affäre rächen?

