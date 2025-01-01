Lenßen & Partner
Folge 116: Die gestohlene Hure
22 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Mandant bittet Lenßen & Partner panisch um Hilfe. Der Junge hat ein Auto geklaut, doch sein Problem ist nicht der gestohlene Wagen: Im Kofferraum liegt eine gefesselte Prostituierte. Dann tauchen plötzlich die Autobesitzer auf. Offenbar wollten sie die Frau verschwinden lassen und sind nun auch hinter dem Autodieb her. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt ...
