SAT.1Staffel 7Folge 123
Folge 123: Liebesdienste für den Bruder

22 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher verkaufte seine kleine Schwester für eine Nacht an einen Dealer, um damit seine Drogenschulden zu begleichen. Doch das Mädchen kehrte danach nicht zurück. Ein dubioser Mittelsmann, der das Tauschgeschäft eingefädelt hat, will auspacken. Musste das Mädchen die Schulden seines Bruders etwa mit ihrem Leben bezahlen?

SAT.1
