Lenßen & Partner
Folge 129: Betrügerische Familienbande
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann heimlich Geld zur Seite schafft. Ingo Lenßen ermittelt undercover in dessen Büro und deckt dort einen außergewöhnlichen Betrugsfall auf: Der Geschäftsmann gibt vor, Haustiere in Korea zu klonen. Doch die entnommenen DNA-Proben landen direkt in der Mülltonne statt im Labor. Als der Schwindel auffliegt, droht der Fall ein tödliches Ende zu nehmen ...
