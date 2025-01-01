Lenßen & Partner
Folge 165: 48 Wochen Angst
22 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge hat auf seinem gebraucht gekauften Laptop eine gelöschte Datei wiederhergestellt: Es ist ein Erpresservideo. Die Entführer fordern eine Million für ein Mädchen. Lenßen und seine Detektive finden heraus, dass das Video bereits ein Jahr alt ist. Die Eltern, um deren Tochter es geht, behaupten, das Video nie erhalten zu haben. Sie haben geglaubt, dass das Mädchen abgehauen ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick