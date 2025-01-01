Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verrrückt nach Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 64
Verrrückt nach Liebe

Verrrückt nach LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 64: Verrrückt nach Liebe

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau hat Angst! Sie wird von einem Unbekannten verfolgt und bedroht. Hilfesuchend wendet sie sich an Lenßen & Partner. Denn die ständigen Nachstellungen nehmen die Frau so sehr mit, dass sie sogar mit Selbstmordgedanken spielt. Die Ermittler suchen den Stalker im beruflichen Umfeld der Radiomoderatorin. Wer steckt hinter dem Terror und was ist sein Ziel?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen