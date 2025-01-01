Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Du gehörst mir

SAT.1Staffel 7Folge 66
Du gehörst mir

Du gehörst mirJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 66: Du gehörst mir

22 Min.Ab 12

Eine vermögende junge Frau ist spurlos verschwunden. Während ihr Bruder sich große Sorgen um sie macht und die Kanzlei beauftragt Nachforschungen anzustellen, lässt ihren Freund das absolut kalt. Statt sie zu suchen, zieht der lieber um die Häuser und geht mit anderen Frauen ins Bett. Steckt er hinter dem Verschwinden seiner Freundin, um so an ihr Geld zu gelangen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen