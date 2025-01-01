Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Ehefrau mit Verfolgungswahn

SAT.1Staffel 7Folge 80
Folge 80: Ehefrau mit Verfolgungswahn

23 Min.Ab 12

Die Mandantin wird mit Drohbriefen und Anrufen terrorisiert. Der Inhalt ist immer derselbe: Jemand droht ihr mit dem Tod. Die Ermittler nehmen den Ehemann genauer ins Visier und beobachten ihn bei einem Seitensprung mit der besten Freundin der Mandantin. Steckt der Ehemann etwa hinter dem Psychoterror? Will er sie so in den Wahnsinn treiben und endgültig loswerden?

