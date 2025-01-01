Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blutige Schlagzeilen

SAT.1Staffel 7Folge 85
Folge 85: Blutige Schlagzeilen

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen erhält den verzweifelten Hilferuf eines ehemaligen Mandanten. Der Paparazzo wurde brutal zusammengeschlagen. Offenbar will sich jemand für eine kürzlich veröffentlichte Skandal-Geschichte rächen. Der Klatsch-Reporter hat über den heimlichen Sexausflug eines bekannten Fußballtrainers berichtet. Doch dieser weist alle Anschuldigungen zurück.

