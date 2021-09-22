Zum Inhalt springenBarrierefrei
Let the music play - Das Hit Quiz

Jessica, Stefan, Stefanie

SAT.1Folge vom 22.09.2021
Jessica, Stefan, Stefanie

Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 22.09.2021: Jessica, Stefan, Stefanie

43 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Jessica (25), Stefan (47) und Stefanie (51) gegeneinander an.

