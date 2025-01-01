Zum Inhalt springenBarrierefrei
Let the music play - Das Hit Quiz

SAT.1
Let the music play - Das Hit Quiz

44 Min.Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Ann-Christin (30), Nico (29) und Marco (49) gegeneinander an.

