Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 10.02.2022: Anja, Jacqueline, Sven
43 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 6
In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Anja (49), Jacqueline (33) und Sven (43) gegeneinander an.