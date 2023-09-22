Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let the music play - Das Hit Quiz

Lea, Daniel, Tina

SAT.1Folge vom 22.09.2023
Lea, Daniel, Tina

Lea, Daniel, TinaJetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 22.09.2023: Lea, Daniel, Tina

43 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz", präsentiert von Amiaz Habtu, müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Lea (29), Daniel (35) und Tina (41) gegeneinander an.

Alle verfügbaren Folgen