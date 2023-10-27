Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 27.10.2023

In "Let the music play - Das Hit Quiz", präsentiert von Amiaz Habtu, müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Marcela (34), Sascha (45) und Alex (48) gegeneinander an.

