Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 07.04.2022: Martine, Lisa-Marie, Denis
43 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 6
In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Martine (45), Lisa-Marie (37) und Denis (33) gegeneinander an.