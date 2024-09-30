Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 21Folge 51vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Ich gehe nie wieder nach Moldawien!“: In großen Lettern prangt Nastyas Aussage auf der Titelseite des Münchener Abendblattes. Nina wundert es noch immer, dass Nastya sich ausgerechnet Klaus so bedingungslos anvertraut hat. „Du weißt genau, in wen sie verliebt ist!“, neckt Nina ihren Mann. Liebevoll versucht Bruno trotz der Distanz für Isolde da zu sein. Doch die hat keine guten Neuigkeiten.

