Lindenstraße
Folge 15: Der Tanz
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die Würfel sind gefallen und Käthes Tage als „Doktor Sonnenberg“ gezählt. Lustlos macht Käthe sich auf den Weg zu den heuchlerischen Kollegen. „Warum in Drei-Teufels-Namen bin ich Schauspieler geworden?“, ärgert sich Käthe. Auch Carsten ist extrem angespannt. Was, wenn die Kollegin Ernst macht und Käthe tatsächlich bei der Ärztekammer anschwärzt?
