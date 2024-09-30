Lindenstraße
Folge 7: Tierische Weihnachten
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Am liebsten würde Marion die Hochzeitspläne sofort der ganzen Familie erzählen. Doch ihr Zukünftiger zieht die Bremse. „Lass’ uns ganz cool an das Ganze herangehen!“, versucht Alex seine Marion davon abzuhalten, die Neuigkeit unterm Weihnachtsbaum auszuplaudern. Die beiden sind heute zum großen Festtagsessen bei Helga und Erich eingeladen. Auch Nastya kommt – mit einem ganz besonderen Gast.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick