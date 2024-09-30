Lindenstraße
Folge 3: Veränderungen
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Betroffen hält Bruno einen Brief der Eltern des bei dem Autounfall verstorbenen Jungen in den Händen. Bruno ist fest entschlossen, ein für alle Mal die Lügen und Feigheiten aus seinem Leben zu verbannen. Von Isoldes Verrat ist er nach wie vor zutiefst enttäuscht. „Isolde ist die Liebe meines Lebens, aber sie hat mir nicht vertraut“, gesteht er Gabi traurig.
