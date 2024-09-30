Lindenstraße
Folge 25: Last minute
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sandra und Vasily starten in die Flitterwochen. Am Flughafen erwartet das junge Paar allerdings eine böse Überraschung. Ines muss sich wegen anhaltender Nackenschmerzen von Dr. Stadler behandeln lassen. Das hat schlimme Folgen. Felix ist zu einem engagierten Umweltschützer geworden und überredet Jack und Käthe zu einer Protestaktion.
