Lindenstraße
Folge 8: Mimi
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Helga bringt für den Heiligen Abend die Wohnung auf Hochglanz. Da Erich zum Fest kommt, muss die Wohnung nahezu keimfrei sein, damit er sich nicht mit Krankheitserregern infiziert. Erich befindet sich nach seiner Herztransplantation noch in der Reha und sein Immunsystem ist geschwächt. Und ausgerechnet jetzt bekommt Lea eine Erkältung.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick