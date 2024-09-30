Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Mimi

ARD PlusStaffel 25Folge 8vom 30.09.2024
Mimi

MimiJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 8: Mimi

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Helga bringt für den Heiligen Abend die Wohnung auf Hochglanz. Da Erich zum Fest kommt, muss die Wohnung nahezu keimfrei sein, damit er sich nicht mit Krankheitserregern infiziert. Erich befindet sich nach seiner Herztransplantation noch in der Reha und sein Immunsystem ist geschwächt. Und ausgerechnet jetzt bekommt Lea eine Erkältung.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen